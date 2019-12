Synopsis : Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences de la police. La ligne est coupée brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu l’appel ne peut compter que sur son intuition, son imagination et son téléphone.



Voici un huit clos surprenant, c'est un trhiller psychologique, qui montre que c'est pas la taille du budget qui compte, mais la façon de mener l'histoire, car l'important ce que l'on y croit.

Le film se passe intégralement dans un même lieu, pratiquement dans une même pièce, celle d'un centre d'appel téléphonique.

Le plus réussi, c'est la bande-son, car nous sommes toujours du côté du policer qui prends les appels et nous comprenons à quel point, tout est une question de point de vue et d'imagination.

La réalisation est minimaliste, mais efficace (il n'y a aucune scène d'action montré).

Durant 1h30, vous serez surpris aussi bien pour le personnage du policier que celui de la femme au bout du fil.

Le film m'a fait penser à une sorte de mixe entre "Blow Out" et "Phone game".