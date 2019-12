Plutôt que de vous prendre par la main en vous plaçant des repères pour un guidage millimétré,le prochainpoussera votre curiosité.Comme promis,s'est fait remarquer avec une bande-annonce impressionnante. L'ambitionaffichée lors du trailer n'est pas qu'une impression, et c'esten personne qui l'a précisé.Néanmoins, l'ampleur du projet n'est pas le seul élément à retenir de cette nouvelle licence, etdirecteur artistique, nous en dit plus. Dans un billet pour le, il nous révèle que leséquipes n'ont pas voulu de balises pour que les joueurs "aient la liberté de choix" :Le jeu est prévu pour l'été 2020 en exclusivité sur

"Nous voulons que vous ayez le choix de vous dire : "Hey, cette super forêt de bambous là-bas, je veux vraiment y jeter un œil. Je veux aller dans cette direction et voir ce que c'est . Il n'y a pas de points d'intérêt. Il n'y a rien qui vous dit "Allez ici et jetez un œil à cette forêt de bambous".

Who likes this ?

posted the 12/17/2019 at 01:57 PM by leonr4