Comme chacun sait, les Game Awards ne sont pas uniquement l'occasion de découvrir des world premieres à foison. Non, la cérémonie orchestrée par Geoff Keighley se charge également de récompenser les acteurs de l'industrie vidéoludique à travers différentes catégories, dont celle du meilleur jeu de l'année. Et contrairement à ce que beaucoup pensaient (ou espéraient), ce n'est pas Death Stranding qui succédera à GOD OF WAR, mais l'excellent Sekiro : Shadows Die Twice. Malgré sa difficulté parfois irrespirable, le titre de From Software a séduit le jury qui l'a donc désigné GOTY 2019, mais également meilleur jeu d'action-aventure.



Quant au dernier-né de Kojima Productions, il repart tout de même avec les prix de meilleure réalisation, meilleure B.O. et meilleure performance (grâce à Mads Mikkelsen). On rappelle que Death Stranding figurait dans huit catégories. En fait, c'est Disco Elysium qui a fait une razzia avec quatre trophées - meilleure narration, meilleur jeu indépendant, meilleur premier jeu indépendent et meilleur RPG. Chapeau aux Ukrainiens de ZA/UM.



Première fois qu'un jeu FromSoftware est élu meilleur jeu de l'année (même si Bloodborne l'aurait mérité )

Félicitations à FromSoftware !







La liste de tout les nominés et gagnant est visible sur ce lien.