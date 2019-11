Jeux Video

Bon là ça fait deux fois.



Fin septembre, sans prévenir, plus aucun signal pour ma One X. écran noir, tentative de redémarrage forcée en résolution standard en appuyant sur les deux boutons, nada.



La console est garantie, elle est partie au SAV d'Amazon, revenu nickel le mois dernier avec comme seule indication qu'ils ont effectué un redémarrage usine (je pensais que la prise HDMi était morte, mais donc non).



Sauf que rebelote aujourd'hui.

Donc moi, pas con, je me renseigne sur le redémarrage usine sur le site de Microsoft, je suis avec attention les directives avec la clé USB, et nada, même après 3 tentatives.



Dans les faits, pas si grave puisqu'elle est toujours garantie et va juste repartir chez Amazon pour 10 jours.



Mais j'aimerais juste savoir : c'est quoi la couille putain ?

C'est déjà arrivé à quelqu'un une telle merde et comment il a fait pour résoudre le prob ?



Car je flippe que Amazon me la fasse à l'envers avec des solutions "pansements" à l'arrache et que d'ici mars, je me retrouve définitivement baisé après un nouveau couac car plus de garanti.