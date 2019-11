"Le gaming en 4K, je pense que c'est inutile."

"Les fabricants ne respectent pas l’évolution naturelle des jeux et veulent imposer leurs technologies. Microsoft avec Kinect, ils payaient des studios pour faire beaucoup de jeux de merde."

"Je veux choisir un chemin par moi-même et ne pas être attiré par l'argent des fournisseurs de technologie.

Il y a beaucoup de gens qui voient quelque chose de brillant et suivent ça. Vous pouvez

certainement voir tout le troupeau marcher dans un sens et tomber."

Lors du Reboot Develop in Canada la semaine dernière,, cofondateur de(Limbo et Inside) adéclaré que le gaming en 4K n'intéresse pas les développeurs de jeux et n'est qu'une autre mise à niveautechnologique que les fabricants mettent pour vendre des consoles et du matériel. Il considèrele jeu en 4K comme un gadget parmi tant d'autres :Par la suite,a été plus dure avec l’industrie en soulignant que les entreprises n’assistaient pas au développement naturel de la création de jeux vidéo et ne faisaient que forcer la technologie, une idée qu’il illustrait avecEnfin, le créatif a déclaré que son idée n’était pas de suivre les tendances du secteur en termes derésolution supérieure et d’affichage graphique :est devenu connu pour avoir cofondé. Maintenant il a fondé un autre studio,quitravaille actuellement sur un autre jeu indépendant appelé, qui n'a pas encore de date de sortie.