"Je pense que d'ici quelques années, les jeux vont passer au streaming", a déclaré Kojima. "Les films, les pièces de théâtre et les jeux seront tous streamé et vous en profiterez sur votre iPad, votre iPhone ou un écran à tout moment et en tout lieu. Lorsque cela se produira, les jeux, les films et les pièces de théâtre devront concourir dans le même espace. Je suis très intéressé par le nouveau format de jeu qui y apparaîtra, et c'est ce que je veux assumer."

"Beaucoup disent que ça finira par un échec, mais je pense que ça n'a pas marché parce que la technologie n'était pas assez avancée ", a-t-il expliqué. "Maintenant que la 5G a été lancée, nous allons assister à un énorme changement vers cloud gaming au cours des cinq prochaines années. Le divertissement dans son ensemble va changer et permettre plus de liberté."

"Nous commencerons à voir des jeux complètement différents au cours des cinq prochaines années avec la 5G ", a-t-il dit. "Il y a une chose importante que j'ai en tête en ce qui concerne le streaming. Je ne peux rien dire de plus car je ne veux pas "gâcher"

Ce n'est pas la première fois qu'il dit quelque chose comme cela, en avril dernier, il a dit ceci :