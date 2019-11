Les prévisions n'étaient déjà pas bonnes pour Terminator : Dark Fate, mais les dernière projections sont encore plus mauvaises...Là, tout de suite, on aimerait pas travailler à la Paramount. Le studio sort tout juste du giga-four de Gemini Man mais il s'apprête à bien se faire recuire le derrière avec Terminator : Dark Fate. Budgeté (hors coûts marketing, qu'on imagine élevés) à 185 millions de dollars, le film de Tim Miller serait en passe de faire un démarrage en dessous de celui de Terminator : Renaissance, qui était déjà une catastrophe sans nom.D'abord fraîchement estimé à 35-40 millions de dollars, Terminator : Dark Fate pourrait recevoir un accueil domestique plus glacial encore à 33 millions de dollars selon le site spécialisé Box-Office Pro. Ce terrible score viendrait du manque de communauté autour du film, qui n'a pas su atteindre les jeunes générations (une cible cruciale parce que plus conectée et donc plus à même de faire un bouche-à-oreille efficace), et la confusion autour de la nature du film (qui, pour rappel, efface Terminator 3 : Le soulèvement des Machines, Terminator : Renaissance et Terminator : Genisys).Terminator : Dark Fate serait également trop mollement soutenu par la critique, et ses premières exploitations dans quelques territoires comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont en dessous des attentes (le film n'a même pas réussi à faire 450 000 entrées pour sa première semaine en France).Bref, ça laisse augurer un destin funeste pour la franchise, a moins que c'était déjà le cas depuis quelques épisodes...