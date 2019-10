Analyse technique de Grid Autosport par Digital Foundry :







Résumé

Analyse technique depar

-Le portage a été réalisé par Feral Interactive.-Le comparatif est fait avec la version PS3.-Le jeu propose 3 modes.-Tous les effets de la version originale sont là en plus d'un meilleur motion blur.-Une meilleure distance d'affichage.-Pas de déchirure d'image à l'écran-Il tourne en 1080p natif en docké et 720p natif en portable.-30fps solide avec quelques rares chutes.-Framerate déverrouillé pour viser les 60fps même si en réalité ça tourne plus entre 45~50fps.-Aucun effet de post-traitement.-Les ombres dynamiques sont désactivées.-Même résolution que le mode graphique.-Le jeu tourne en 720p/30fps.-Paramètres graphiques inférieurs au mode performance.-Globalement c'est un excellent portage d'après DF.