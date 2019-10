Surprise ! Voici le TOP 100 des sites de jeux vidéo français en octobre 2019 !Alors si je suis plutôt content (même si très surpris) qu' Otakugame.fr soit passé de la 60 ème à la 33 ème place (bon, le Tokyo Game Show m'a bien aidé, faut l'avouer), je ne peux qu'être admiratif devant Gamekyo, qui entre dans le TOP 10 des sites de jeux vidéo en France !Plus que 9 places et Gamekyo conquérira le monde...Tout se passe comme prévu !

posted the 10/25/2019 at 04:30 AM by suzukube