Voilà.ça ne mérite pas une news car tout le monde a envie de faire des trucs (genre Kamiya qui attend un appel de Capcom pour Okami 2 depuis 7 ans) mais mine de rien, on peut en conclure quelque chose :La seule info qui ressort donc de tout cela, c'est que Koei Tecmo comme Nintendo (qui finance la série depuis quelques années) en ont visiblement plus rien à foutre alors que la franchise est actuellement dans sa plus longue pause depuis le pas extra épisode Wii U, qui lui même faisait suite à l'étron Spirit Camera sur 3DS.Déçu ?Plus ou moins mais quand je vois ce même Kikuchi nous dire qu'il a plein d'idées pour le concept "nomade" (donc encore des gimmicks alors que ce n'est pas ce qu'on attend d'un survival), j'me dis que ce n'est pas plus mal de laisser la série enterrée avant de tenter à l'avenir un reboot avec un autre producteur.