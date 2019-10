Pour moi il n’y a pas photo, c’est The Last Guardian, une immense claque émotionnelle, j’ai tout aimé dans cette fin, juste parfaite. Peut-être que The Last Of Us part II ou Death Stranding viendront le détrôner, mais ça va être chaud.Le meilleur jeu de Fumito Ueda pour moi même si j’ai aimé Ico et Shadow Of The Colossus.Et vous quelle fin vous as touché sur cette gen?