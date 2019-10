Il prenait la poussière, j'ai jamais eu le courage de l'enfiler depuis que je suis passé à un nouveau casque VR PC (Valve Index).Et pour lui rendre hommage, avant que l'acheteur ne débarque, j'ai relancé Astro Bot. Je peux donc refaire une petite comparaison avec le Valve Index qui va compléter mes premières impressions accessibles sur ce lien : blog_article435882.html Ce qui m'a le plus choqué, en dehors de la netteté (que je détail dans l'article d'origine), c'est vraiment le champ de vision minuscule du PSVR en comparaison au Valve Index. Passer d'un PSVR à un Valve Index, on n'y prête pas trop attention à première vue. Mais quand on rétrograde, on se rend compte à quel point le champ de vision devient important. Le PSVR 2 aura selon les rumeurs, un meilleur champ de vision. Et je pense que ce sera une avancée obligatoire !En dehors de ce gros "choc", forcément, c'est moins net voir floue, mais les lentilles restent toujours très bonnes avec une zone de netteté assez large sur le champ de vision qui lui n'est pas très large.Le manque de fluidité se fait ressentir. Bien que le PSVR a des dalles qui affichent un 120hz, les jeux tournent pour la grande majorité à 60 fps. Le PSVR 2 pourra se permettre le 120hz/120 fps grâce à la puissance de la PS5, du moins j'espère que ça deviendra un standard chez Sony pour les prochains jeux tournant sur PSVR2.C'est important pour la clarté des éléments vu en mouvement (c'est bien plus net), mais c'est également essentiel pour gommer les problèmes de nausées (ce n'est pas l'unique élément, le tracking et sa précision est très important aussi).Le Valve Index offre une netteté brut environ 2.3 x supérieur au PSVR ( 1 036 800 pixels par oeil pour le PSVR contre 2 304 000 pixels par oeil pour le Valve Index).Avec le champ de vision supérieur, la fluidité du 120/144 fps, les lentilles à doubles focal qui effacent les aberrations chromatique et les distorsions, je le trouve environ 3x plus net qu'un PSVR.Et je pense que le PSVR 2 pourrait très bien concurrencer en terme d'image un Valve Index, et pourquoi pas le surpasser sur certain points, si Sony opte toujours pour de l'Oled RGB pour son future joujou.Voilà, petit article du jour qui me permet de combler mon article initial et qui donne une idée de ce dont on pourrait espérer du prochain casque de Sony.