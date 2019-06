Petit retour rapide du casque :Image, supérieur à un Pimax 5K+ (qui possède deux écrans en 2560 x 1440 avec un champ de vision horizontal à 160 degrés). Je ne vais pas rentré dans les détails du Pimax, c'est un casque avec pas mal de défauts.Cette comparaison avec le Pimax 5K+ ne vient pas de moi, mais des nombreux retour de ceux qui ont eu un Pimax 5K+ et un Valve Index.Quand je parle d'image meilleur, je parle évidement du SDE et de la netteté. SDE un peu moins visible et image un peu plus nette.En comparaison au PSVR, ça n'a évidement plus rien à voir. L'image est très largement plus nette et le champ de vision est plus grand.Par contre, LCD oblige, les couleurs ne sont pas aussi pétantes et les noirs tirent vers les gris.Pour les contrats, c'est pas mal malgré tout, quand on regarde la terre dans Apollo 11, le ciel noir à côté semble totalement noir. Mais quand on regarde un ciel noir étoilé sans masse lumineuse à côté, on remarque que le noir n'est pas parfaitement noir.Les couleurs sont bonnes également, en comparaison à un Lenovo Explorer c'est largement plus pétant, mais ça n’atteint la colorimétrie de l'Oled d'un PSVR / HTC Vive.Le casque propose un taux de rafraîchissement qu'on peut choisir entre le 80/90/120 et 144hz/fps. A 120 et 144hz/fps, on remarque une nette différence avec les anciens casque HTC Vive et Oculus Rift. Les objets face à nous semblent encore plus réels.Dans un jeu comme Pavlov (counter Strike VR), un meilleur taux de rafraîchissement est devenue indispensable pour moi. On a tendance à bouger assez rapidement son arme et tout semble plus limpide et réel en mouvement.En comparaison au PSVR et ses jeux tournant pour la grande majorité à 60 fps, bien évidement le bond est énorme.Le champ de vision est légèrement meilleur qu'un HTC Vive horizontalement, et verticalement il est clairement plus grand.En comparaison :HTC Vive : 100 degrés horizontal (variable, si on optimise le FOV avec de nouvelles mousses, on peut atteindre 105 à 110 degrés).PSVR : 90 degrés en horizontal.Valve Index : 115 degrés horizontal.Avec le Valve index, le champ de vision ne me gêne plus, bien que je le trouvais déjà bon sur un HTC Vive et un peu gênant sur un PSVR bien réglé (insupportable si on place le casque de manière conventionnel).Les lentilles à double focale apporte énormément à la clarté de l'image. Seulement, elles sont très peu permissives en terme de placement. Il faut vraiment prendre le temps de bien régler l'IPD mécanique la profondeur des lentilles et l'orientation du casque face à ses yeux. Si le réglage est mal calibré, on ne bénéficie pas d'une image nette sur tout le champ de vision. Et quand je parle d'image nette, c'est pouvoir lire du texte de gauche à droite. En comparaison, que ce soit sur le PSVR ou le HTC Vive, l'image devenait légèrement floue sur les bords.Le lens glare ou réverbération lumineuse dans les lentilles qu'on retrouve sur le HTC vive mais presque plus sur le PSVR sont grandement atténués. On atteint le niveau du PSVR dans la majorité des cas. Mais dans certains conditions bien précise, on perçoit ce que j'appellerais un éblouissement. Une sorte de lumière diffuse envahie une grande partie de la lentille. C'est rare mais ça arrive et de manière ponctuel.Les manettes sont tout simplement au top. Le tracking des doigts fonctionne bien, bien qu'on n'est pas sur du 1/1. Le tracking réagit instantanément, mais la manettes interprète la pression de nos mains en ferment doucement notre main, du coup, nos doigts sont "seulement" environ virtuellement là ou ils sont physiquement. (j'espère que cette phrase n'est pas trop compliquée).Il faut également prendre le temps de régler les manettes, en fonction de la taille des mains, le réglage de la sangle n'est pas le même pour que le pouce repose bien au dessus du stick.Le confort du casque est juste top, je n'ai jamais porté un casque VR aussi confortable. La finition et la qualité des matériaux est dans le high level. Jamais un casque VR ne m'a paru si premium. On sent que Valve a choisis d'offrir le meilleur matériel possible en fonction des avancées techniques d'aujourd'hui.Voilà pour ma première impression, j'en ferais une seconde plus détaillée en vidéo peut être un jour.Si vous avez des questions (j'imagine que peu de personne envisagent l'achat, mais sait on jamais), n'hésitez pas.