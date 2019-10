Je viens de tomber sur les deux premiers épisodes , assez dingue je dois dire avec une excellent doublage , des dessins qui respecte bien plus l'oeuvre d'origine que la première version , ( pas de cgi dégueulasse comme l'adaptation de Berserk aussi ) , aucune censure donc comme le manga, c'est bien trash !Amazone Prime nous live encore une série de qualité et vient directement concurrencer Netflix sur le terrain des anime japonais . ( maintenant les gars faites moi une vrai adaptions de Gantz digne de ce nom ! )

posted the 10/10/2019 at 07:24 PM by gantzeur