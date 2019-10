Au total, j'ai joué environ 10 heures en partant du début et j'ai l'impression que l'aventure ne fait que commencer. D'autres personnes étaient présentes et essayaient le jeu en même temps, y compris Kojima, qui m'a montré des tas de façons d'utiliser l'arsenal de Sam [le héros incarné par Normas Reedus] auxquelles je n'aurais jamais pensé moi-même.

Je comparerais l’histoire à une série originale Netflix vraiment très réussie. Une série dont je n'ai fait que la moitié, avec encore beaucoup de possibilités sur ce qui pourrait se passer ensuite. De plus, j’ai entendu dire que vous allez certainement pleurer en atteignant la seconde partie du jeu. Les développeurs de chez Kojima Productions me l’ont dit et même les testeurs de Sony aussi.

Le 8 novembre prochain, Death Stranding atterrira enfin sur PlayStation 4 après plusieurs années d'attente et une communication pour le moins énigmatique. Le président de Sony's Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, s'est confié sur son expérience propre au titre au micro de Dengeki Online : l'occasion d'en tirer quelques informations croustillantes qui devraient mettre l'eau à la bouche des amateurs de Kojima.Yoshida a également tenu quelques propos intéressants concernant l'histoire, sans trop en dévoiler.