Alors que Pokémon est une des licences les plus importantes du secteur des jeux vidéo, Game Freak le studio derrière la création de la franchise reste avec 2 équipes pour un total de 150-200 employés.Junichi Masuda, compositeur pour les jeux et actuel directeur/producteur des jeux principaux Pokémon depuis Pokémon Versions Rubis et Saphir sur GBA, a expliqué en quelques mots dans une interview pour Game Informer pourquoi Game Freak ne s'étend pas. Des studios comme Ubisoft passent par un grand nombre d'employés pour réaliser les jeux "triple A". Pour Masuda la raison est simple : la communication est importante et est certainement plus efficace avec le moins de monde donc. Un inconvénient d'avoir beaucoup d'employés d'après lui est qu'il faut gérer cette main d'oeuvre, ce qui inclut par exemple la restauration au sein du studio.Masuda, lui s'il le pouvait il aimerait ne travailler qu'avec une vingtaine de personnes. Justement, chez Game Freak ils ont récemment présenté leur concept de "Gear Project" qui consiste à avoir une petite équipe de personnes qui ont le feu vert pour concevoir des jeux en dehors de la licence Pokémon. C'est ainsi que Little Town Hero est né, mais également Giga Wreckler. Si Masuda venait à diriger une petite équipe un jour, il aimerait concevoir un jeu reprenant le gameplay du jeu de shooter comme R-Type.C'est un point de vu compréhensible, même si cela n'endigue pas les leaks de plus en plus présents. Selon moi, une solution reste le travail avec plusieurs studios pour des tâches données en coordination avec Pokémon Company, histoire que tout le poids ne soit pas sur Game Freak.