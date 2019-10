C'est durant un FAQ de la chaîne que le président de Cyberconnect 2, Hiroshi Matsuyama a lâché le morceau :—If you were to make another anime game series like the Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm games, what anime would you choose?Matsuyama: “I can’t answer that. The reason being that we already have an idea and have begun developing it. So!Cyberconnect 2 sortira pour début 2020 Dragon Ball : KakarotNote : Un nouveau Jojo , r.a.f de vos manga de merde