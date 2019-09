Dragon Ball

Bon m'ayant revu hier le filmje me suis posé cinq minute et je me suis demandé objectivement quels sont les 3 films Dragon Ball que j'apprécie le plus et force et d'admettre que mes trois choix sont des films atypique dans leurs structures narrative.Film numéro unSans conteste ce film est clairement le film numéro un de la Franchise. Objectivement pourquoi ?Déjà le film n'est pas à propos de Goku ou de Vegeta ce film ne dépeint pas un méchant mais Broly qui ici est le protagoniste de l'histoire. J'irais même à dire que ce film nous prend à contre pied en nous faisant détesté Gogeta pour être aussi violent contre Broly qui lui n'a pas trop demandé à être là.Cette sensation et d'ailleurs renforcé par le fait qu'on était dans la peau de Broly pendant un moment. Avec une superbe vue en FPS bien animé, perso j'ai trouvé ça ingénieux et nouveau.Symboliquement aussi Broly représente un archétype similaire à Tarzan dans l'idée de l'enfant sauvage étant resté connecté à la nature de sa planète Vampa (noté d'ailleurs la couleur de cette dernière verte, une couleur symboliquement lié à Broly) Le dynamique Paragus, Broly pourrait aussi rappelez le film Danny The Dog ou dans ce film Danny n'est qu'un outil pour son maître un très bon film d'ailleurs. Enfin en dernier symbole nous retrouvons Hulk, le Goku ce faisant martelé au sol tenu par les pieds par Broly en est une bonne indication.Enfin la première partie du film n'en est pas moins intéressante, mieux que dans le téléfilm spécial avec Bardock on nous dévoile des aspects extérieur intéressant, la société Saiyan dispose d'un tas d'équipements et d'outils mis à leurs dispositions, ils ont également une flotte varié de vaisseaux spatiaux, différent type d'architecture, les bâtiments officiels étant blanc et immaculé représentant l'élite certainement tandis que les bâtiments des basses classes sont marron et grossier.Ce film dispose selon moi d'un tas de gros point positifs, sa narration, sa structure, son animation et la mise en place de toute ces idées.Mais il n'est pas exempts de défauts. Mes deux points noir étant, de n'avoir pas eu genre 10 ou 15 minutes de plus centré sur Bardock contre Freezer (vous pouvez voir qu'il y a un rush après la scène ou Goku est envoyé sur Terre) et enfin le manque de sang car nom de zeus, c'est impossible qu'avec les coups reçu avec tant de violence de ne pas avoir du sang quoi soyons sérieux.Ce film est pour moi noté à 8,5/10.Film numéro deuxDragon Ball Z : L’Explosion du poing du dragon !! Si Goku n’y arrive pas, qui le pourra est le film avec Tapion et Hirudegarn.Alors pourquoi numéro deux ? Car ici nous avons une fois de plus un film atypique dans la licence car ici ce film est un film de Kaiju, film de monstre dans la même veine que GodZilla.Ce film a bien des égarts emprunte autant au film de monstre qu'à Zelda nous y avons également une touche horrifique.Déjà traitons Tapion qui est ici le protagoniste du film en conjonction de Trunks idée de départ intéressante, Tapion a été enfermé dans une boite à musique (la boite pouvant rappeler d'ailleurs le mythe de pandore) ici Tapion est clairement à bout de souffle souffrant de trouble poste traumatique, étant toujours sur le qui vive nous ressentons sa peur à chaque moment la scène ou il dort est poignante. Je rajouterais que Tapion clariement fait hommage à notre guerrier d'hyrule légendaire Link, longues oreilles, ocarina et épée.Hirudegarn n'est pas en reste il emprunte pas mal au célèbre rival de GodZilla j'ai nommé King Gidorah, ici Hirudegarn est un outil servant les intérêts de Hoï le sorcier, le duo dans une certaines mesure pourrait représenté deux méchants de la série Zelda Hirudegarn serait Ganon dans sa forme la plus monstrueuse tandis que Hoï me fait penser au Wizzrobes. En parlant de Hoï d'ailleurs ce dernier arrive aisément à ce jouer de nos héros pour ouvrir la boite contenant Tapion.Enfin la fin du film est également assez inédite je trouve car la fin de ce film nous donne un sentiment d'accomplissement plus grand que les anciens films qui rushé ce moment et faisaient rapidement clap de fin hop générique et crédit de fin. On nous laisse le temps d'apprécié les aux-revoir faite à Tapion qui s'en va dans la machine à voyager dans le temps.Concernant d'autres points du film, l'animation est impécable et Goku nous montre enfin une technique inédite et qu'il n'a surtout pas copié son Poing du Dragon un gros point positif selon moi.Mes points négatifs serait plus dans l'ordre du casting, l'essentiels auraient été pour moi, Tapion, Trunks, Vegeta, Goku et Son Goten. Gohan, Kuririn, Videl et Kamé Sennin n'étant pas nécessaire au récit. En éliminant ces personnages là vous donnez plus de temps aux autres personnages de Briller, Vegeta aurait pu faire plus ainsi que Gotenks.Autre point négatif c'est que j'aurais souhaité avoir plus de backstory, je sais que l'essentiel a été raconté mais j'ai un sentiment qu'on aurait pu en avoir plus surtout du côté de Hoï bien qu'atypique je trouve l'écriture de ce personnage non pas raté mais il manque un truc.Ce film est également pour moi noté à 8,5/10.Film numéro troisBattle of Gods encore un film atypique dans sa structure narrative et les choses qu'il propose.Ce film avec Beerus nous propose certes un antagoniste mais cette antagoniste n'est pas ce que l'on peut qualifié de "méchant" puisque son rôle de Dieu de la Destruction et de faire la balance avec la création que représente les Kaioshins. Donc nous avons ici un antagoniste qui n'est pas méchant dans le sens ou on pourrait l'entendre comme un Slug ou un Bojack par exemple.Beerus est ici d'ailleurs un chat au japon un chat est animal de mauvaise, il est taciturne et suis principalement sa volonté, comme un chat en gros, je trouve que Beerus représente bien la race féline qu'on apprécie tant. Beerus ne vient pas seul car il dispose d'un acolyte sous la forme d'un ange nommé Whis qui est d'ailleurs à l'exacte opposé en terme de personnalité de celle de Beerus.Nous pouvons dire que le duo fonctionne un peu à la manière d'un Laurel et Hardy ce qui est assez cocasse avouons le.Ce film nous propose de voir une nouvelle transformation qui en sera que le prémices d'une autre, j'ai nommé le Super Saiya-jin God qui du coup nous introduit à l'énergie divine chose que Beerus et les Kaioshin possèdent également. On nous parle également que par le passé un Saiyan eu l'opportunité d'acquérir ce pouvoir via un rituel.Rituel qui d'ailleurs nous montre un Goku n'aimant pas l'idée de devoir compté sur un pouvoir qu'il n'a pas acquis soit même, nous montrant une facette intéressante de notre héros. Héros qui ne vainc pas Beerus au final de ce film, chose assez inédite vous conviendrez.Encore une fois et comme pour les films cité précédemment ce film nous apporte pas mal de chose mais surtout ne fait pas dans le classicisme avec une narration qui retourne nos attentent.Concernant mes points négatifs sur ce film, sont le casting trop de monde a gérer mais bon au juger du scénario de départ avec l'anniversaire de Bulma passons, l'animation qui est pas vraiment de qualité avec une CGI plus que mauvaise là ou le film de Super: Broly me parait on va dire correcte. Animation n'étant pas aidé par le chara-design de Yamamuro qui est dégueulasse sur cette période.Ce film est de nouveau pour moi noté à 8,5/10.Voilà en résumé pour moi ces trois films là sont clairement pas vos films typique Dragon Ball et dispose tout trois d'un petit quelques choses les rendant uniques. Là ou un film sur Slug, Original Broly ou voir Bojack aura la même structure narrative et un tant soit peu les mêmes mécanique, en gros tu rince et tu répète.Je leurs donne tous 8,5/10 aucun des trois ayant la note parfaite car ils ont tout les trois des défauts. Voilà pour mon résumé sur mon TOP 3 des films Dragon Ball.Merci, Merci, Dragon Ball c'est la vie ! Ouais.