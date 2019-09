Hello ! Après avoir bien poncé HollowKnight pendant quelques mois, et après avoir aussi en même temps fais une "pause" sur la série Uncharted, j'ai repris avec le 4 et wouah c'te claque !C'est vraiment magnifique visuellement ! Naughty Dog sont des dieux, je viens d'arriver à Madagascar là et putain c'te mandale dans la gueule ! Sinon bah le reste c'est du Uncharted quoi, même si je trouve que la relation qu'il a avec son frère est bien amené et plutôt intéressante et je trouve que l'histoire est sympa à suivre, je verrai plus tard si c'est toujours le cas.J'ai aussi bien kiffé certains chapitre plus "détente" comme quand il est chez lui et qu'il joue à Crash avec sa femme ça m'a trop fais marrer çaPar contre, je trouve qu'il abuse avec le grappin quand même, puis les glissades aussi, sans déconner y'en a tout le temps x) j'espère que c'est pas les seules nouveautés... Enfin bref, je dois dire que si ça continue comme ça, il est quand même bien partit pour être le meilleur de la série pour moi, je kiffe vraiment et puis graphiquement la baffe quoi.Ah oui petite question j'en profite :Lost Legacy il vaut le coup ou pas ? Car il me tente bien aussi, en plus apparemment il se passe après U4 donc pourquoi pas après tout ^^ ceux qui y ont jouer, ça vaut quoi ?