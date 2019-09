Ce n'est pas le seul événement Sony cette semaine là

Retour de The Last Of Us Part II, de très longues minutes de gameplay pour Death Stranding, Sony fera indéniablement parler de lui en ce mois de septembre. Et visiblement, ce ne serait pas fini !Geoff Keighley a fait monter la température hier soir en révélant la tenue d'un événement The Last of Us Part II à la fin du mois. Mais de son côté, Death Stranding entend bien également assurer le spectacle au Tokyo Game Show 2019.Si Sony est déjà surbooké, il semblerait que la société n'a pas l'intention de lever le pied. D'après Daniel Ahmad, ZhugeEX de son pseudo, le constructeur aurait calé un autre événement, sans que nous en sachions la nature.