Ceci viens de la communauté Reddit , certains membres nous expose Sur quoi Nintendo et ces alliés travaillent-ils, afin de comprendre l'univers Nintendo et se qui se mijote autour.Surement un des studios les plus occupés : Cette année ils ont sortis New super Mario Bros. U Deluxe, Mario Maker 2 et Dr.Mario World sur mobile.Ils travaillent actuellement sur la suite de BOTW et Link's Awakening + Animal Crossing.Ca fait beaucoup pour une division, peu de chances qu'ils bossent sur autre chose en parallèle.Il s'agit de la division développement des US. De façon générales ils sont divisés entre des nouveaux projets se basant sur des licences connues et des portages d'autres plateformes.Ils ont bossés sur la série Mario Vs Donkey Kong comprenant plusieurs opus ou Captain Toad cette année. Pas trop d'informations sur eux ou ce sur quoi ils travaillent.Eux s'occupe des séries Fire Emblem, Paper Mario, Advance Wars, WarioWare et Pushmo.Ils viennent bien entendu de sortir Fire Emblem Three Houses et sortent de façon générale un ou deux jeux par an.Ils doivent certainement être en train de bosser sur les DLC de Fire Emblem et peut être sur un Paper Mario/AW ou Pushmo pour Switch ? Mais peu de chancesPrincipalement connus pour la série Kirby, ils se sont également occupés de BoxBoy+BoxGirl sorti cette année.Ils ont généralement plusieurs projets en parallèles donc probablement une annonce de leur part.Ils alternent en général un spin-off Kirby entre deux jeux principaux donc peut être une annonce d'un opus switch.Eux ont participés à la série Smash Bros et à la licence Kid Icarus. Pour Info les équipes de Sakurai sont chez Sora même si Sakurai même travaille pour Nintendo.Ils bossent en ce moment sur les DLC SmashBros notamment Banjo et peu de chance qu'ils annoncent un portage de Icarus ou un nouvel Opus, ils sont connus pour "prendre leur temps" entre plusieurs grosses sorties.Pas besoin de trop préciser, ils bossent sur la série Xenoblade, Xenosaga et Baten Kaitos.Ils ont énormément bossés sur BOTW et donc probablement sur sa suite.Ils bosseraient également sur une nouvelle IP Fantasy donc peut être une annonce bientôt de leur côté.Très connus pour la série Metroid Prime et Donkey Kong Country Returns, c'est un peu le trou noir depuis quelques années. Ils bosseraient depuis 5 ans sur un jeu dont on a jamais entendus parlés, est-il tombé à l'eau ?Par ailleurs ils viennent de récupérer Metroid 4 dont le projet est quasiment reparti de zéro, mais qu'est-il arrivé au projet mystère ?Ce studio se concentre principalement sur les Party-game comme Mario party, Wii Party, AC Party etc.)Leur dernier jeu a été Super Mario party fin 2018 donc on peut s'attendre à un jeu de leur part prochainementPas besoin de trop en dire, ils bossent sur Pokemon bien entendu mais également sur une nouvelle IP qu'ils ont récemment présentés : TOWN.On devrait avoir plus d'infos sur TOWNInitialement appelé Borwnie Brown, ils ont changés de nom au moment où ils ont commencés à faire des jeux principalement pour Nintendo.Peu connus ils ont pourtant beaucoup aidé sur Super Mario Odyssey par exemple.Ils n'ont sortis aucun jeu propre à eux depuis la Nintendo DS on peut donc supposés qu'ils sont plutôt la en renfort et peu de choses à attendre d'eux en terme de jeux.Eux bossent principalement sur la série Denpa Men qui sort tous les quelques années donc on peut s'attendre à un opus de leur part prochainement.Ils s'occupent également de spin off pour Pokemon comme Pokemon Shuffle et les jeux Trozei.Ca fait longtemps qu'on a pas entendus parlé d'eux donc ça ne devrait pas tarder.Eux s'occupent de la série Mario&Luigi et ils sortent en général un opus tous les deux/trois ans. Le dernier étant Mario&Luigi : Bowser's Inside Story sur 3DS... rien à attendre de leur part sur Switch avant 2020/2021Eux s'occupent de Mario tennis et Mario Golf...mais aussi de ....golden SunNe vous emballez pas, on vient d'avoir Mario Tennis donc probablement un Mario Golf en prévision qui se vendra bien mieux qu'un Golden SunEgalement responsable de Spin-off Pokemon et plus particulièrement de Pokemon Rumble dont ils viennent de sortir un opus sous Android cette année. Rien à attendre de leur part à part peut être un Pokemon Rumble sur Switch dans les années qui viennent.Uniquement des jeux mobiles donc rien à attendre de leur part sur Switch, ils bossent notamment sur Mario Kart World et Pokemon Masters.Eux se sont occupés de Yoshi et Kirby crafting game et ont bossés sur le 3DS StreetPass. Leur dernier jeu a été Yoshi's Crafted World cette année donc pas grand chose à attendre de leur part dans un avenir très proche à priori.Eux se sont occupés de beaucoup de portages de Zelda et donc récemment de Link's Awakening. Rien à attendre de leur part bientôt.Eux ont bossés sur Theartrythtm, NES Remis et Sushi Striker qui est sortis l'an dernier.Ils bossent forcément sur quelque chose mais quoi? Une nouvelle IP peut être ?Ils passent en générale plusieurs années sur un seul jeu et récemment c'est sur Luigi's Mansion.Rien à attendre de leur part comme annonce avant un bout de temps.Ils viennent de sortir Astral Chain, bossent sur Bayonetta 3.C'est déjà pas malEux sont derrière Battalion Wars et plus récemment la série Art Academy.Probablement un opus Switch est en préparation, à savoir quand ils prévoient de le sortir.Ils sembleraient bosser sur de vielles IP et récemment ils ont sortis Tetris 99.Dur donc de dire sur quoi ils pourraient bien être en train de bosser.Pal mal de jeux non annoncé et pas mal de studio qui font Grève de la faim