250 courses / 3000 km de courses-Un nouveau mode campagne, “Porsche Series”, et son championnat saisonnier-De mythiques voitures provenant du célèbre fabricant allemand Porsche, jouables dans tous les modes de jeu-Tous les DLC de Gear.Club Unlimited 2Date de sortie : 14 Novembre 2019

Like

Who likes this ?

posted the 08/29/2019 at 05:20 PM by nicolasgourry