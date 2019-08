Fangamer annonce que le second print de Hollow Knight sur Switch est disponible a l'achat sur leur site US, standard comme Collector.Contrairement au premier print qui n'avait pas le dernier DLC directement inclus dans la cartouche (il en va de meme pour la version sortie en France), cette nouvelle version est belle et bien complete sans avoir besoin de telecharger quoi que se soit.Ceux ayant commandés le jeu sur le site US peuvent faire une demande d’échange, mais je ne sais pas comment ça va se passer pour les versions vendues en France (je doute que l’échange soit possible), ni meme si ce second print sortira chez nous.Pour différencier les deux versions: le screen a l'ambiance verte au dos de la boite est remplacé par un autre a l'ambiance jaune.