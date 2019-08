2 vidéos issues de la Gamescom ! Tout d'abord un overview du stand de Nintendo :Ah la la le mélange allemand/anglais/français m'en fait perdre mon français xD ! En plus ça a pas l'air mais tu dois bien faire 15km/jours dans ce salon !Et du côté de la Nintendo Switch Lite, elles étaient à côté de la scène :Bon, je regrette de ne pas avoir ramené ma Nintendo Switch sur place pour faire une comparaison de taille, et vu le nombre autour actuellement... Je pense qu'il va falloir se contenter des autres vidéos du netMe semble que j'ai déjà publié la vidéo de la Nintendo switch, mais bon je sais que c'est le seul truc que je n'ai pas montré du Booth ^^' !CC : La queue pour jouer à Zelda est juste... HORRIBLE