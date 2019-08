Le groupe Amazon va redistribuer ses invendus a des ONG. Jusque là, les invendus étaient... Détruits car c'était la façon la plus simple, rapide et économique de gérer ce problème (les produits ne pouvant plus passer au Refurbish). Pour l'instant, ça se limite à l'UK et aux USA, mais rien n'empêche Amazon France de suivre le pas si l'expérience est positive !En parlant de Refurbish, j'avais acheté une PS4 reconditionnée y'a 1 an à peu près, elle fonctionne toujours comme une horloge (et j'ai une utilisation plus élevée que la moyenne de mes consoles de part mon métier). Donc pour ceux qui ont peur... C'est une bonne façon d'avoir une console pas chère !Sinon je vous préviens, j'vais un peu squatter Gamekyo ce soir, j'ai quelques images de la Gamescom pour vous ! Rien de fou pour l'instant hein! Et un vlog qui arrivera quand il arrivera.