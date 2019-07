Nintendo

Prévisions fiscal sur l'année

Bénéfice net : 150 millions de dollarsBénéfice net: 1,65 milliards de dollars.Hardware Switch : 18 millionsHardware : +2,13 millions (36,87 millions LTD)- USA : 14,83 millions (40%)- Europe : 9,6 millions (26%)- Japon : 8,76 millions (24%)- Autre : 3,69 millions (10%)Software : +22,62 millions (210,13 millions LTD)- Mario Kart 8 Deluxe : 17,89 millions (+ 1,2 million)- Super Mario Odyssey : 14,49 millions (+ 500.000)- Super Smash Bros. Ultimate : 14,73 millions (+ 920.000)- Zelda Breath of the Wild : 13,61 millions (+ 840.000)- Pokémon Let's Go : 10,98 millions (+ 350.000)- Splatoon 2 : 9.020.000 (+ 320.000)- Super Mario Party : 6,99 millions (+ 590.000)- New Super Mario Bros. U DX : 4,1 millions (+ 720.000)- 1-2 Switch : 3,01 millions (+ 40.000)- Mario Tennis Aces : 2,75 millions (+ 110.000)- Super Mario Maker 2 : 2,42 millions (en trois jours)Hardware : +200.000 (75,28 millions LTD)Software : 379,6 millions LTDMario Kart 7 - 18.38 millions (+120.000)Pokémon X/Y - 16.40 millions (+10.000)Pokémon Sun/Moon - 16.16 millions (+10.000)Pokémon Omega Ruby/Alpha Sapphire - 14.21 millions (+20.000)New Super Mario Bros. 2 - 13.21 millions (+50.000)Super Mario 3D Land - 12.55 millions (+50.000)Animal Crossing: New Leaf - 12.29 millions (+80.000)Super Smash Bros. for Nintendo 3DS - 9.52 millions (+30.000)Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon - 8.47 millions (+100.000)Tomodachi Life - 6.48 millions (+30.000)