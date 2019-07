SelectaVision travaille depuis 3 ans avec Toei Animation. Le Blu-ray qu’ils vont sortir sera l’officiel pour tout le monde. C'est en Espagne que Toei Animation a choisi de publier la série sur Blu-ray en 1er (En même temps ils sont très chauds sur Dragon Ball)Ils aimeraient sortir Dragon Ball sur Blu-ray à la fin de 2019, mais ils ne peuvent pas le certifier pour le moment. Le processus s’est beaucoup accéléré ces derniers mois, tout est donc possible.Ils reçoivent les masters de Toei Animation pour travailler en Espagne et doivent donner leur accord. Le travail est donc très difficile.Si Dragon Ball sort cette année sur Blu-ray, ce sera en décembre. Sinon, ils l'adopteront au début de 2020. Ils veulent y aller doucement et le faire TRÈS BIEN.Les matériaux de cette édition sont venus directement du Japon, ils sont envoyés à Toei pour approbation et ainsi de suite.Le format Dragon Ball sur Blu-ray sera 4: 3, le cadre complet et original.Ils ne couperont pas le cadre, ils ne changeront pas les couleurs, ils ne feront rien qui fausse la série. Ils toucheront le MINIMUM pour laisser le produit aussi pur que possible.Le DRAGON BALL AUDIO sur Blu-ray sera complètement NOUVEAU. Il ne sera pas réutilisé à partir de DVD. C'est une édition née de rien, des matériaux les plus purs qui soient, avec la pureté de l'audio d'origine.Dragon Ball sur BLU-RAY aura de nouveaux sous-titres. Ils ont été traduits à partir de zéro, avec les scripts japonais à la main. C'est une nouvelle expérience visuelle de Dragon Ball.Le DNR n'a pas été appliqué pour adoucir l'image pour Dragon Ball sur Blu-ray. Ce n'est pas une remise à l'échelle. Ce sera une édition fidèle à l'original en couleurs et en images. Ils jouent le moins possible. Ils ont reçu du très bon matériel de Toei Animation.Pour couronner le tout, les boîtiers Dragon Ball sur Blu-ray seront accompagnés d’illustrations exclusives de la série, uniques au monde! Et tout indique que le premier volume viendra avec un extra sans précédent jusqu'à présent sur la planète.