Let's Play

J'ai lancé la démo de ce Oninaki dans sa version Nintendo Switch (sans lancer la version PS4 auparavant je précise), et ça a été une agréable surprise ^^ !Après avoir passé 10 minutes à râler sur le sound design horrible, je me suis laissé prendre par l'intrigue qui tourne autour de la mort. On est ici dans un monde dans lequel tout le monde SAIT qu'il existe une vie après la mort, et donc les personnes de ce monde ne réagissent pas de la même façon que nous face à celle-ci...Une intrigue dont j'aimerais bien voir le développement.Concernant la version Nintendo Switch, elle n'est effectivement pas en 1080p (cela dit, ça me semble quand même être du 900p), et j'ai bien eu une cinématique sur fond blanc "floue", mais il faudrait que je vois si ce n'est pas le cas sur PS4, ça semblait être un effet artistique ? Sinon, le 30 fps n'est pas stable - heureusement les baisses de framerate ne se sont produites qu'en village de mon côté.Bref, comme d'hab, si vous voulez la version ultime, prenez le jeu sur PS4 - De mon côté, pour ce genre de petit jeu, la version Switch fera l'affaire.Sinon en mode portable, mon jeu n'est pas flou (enfin je précise, je n'ai fait que la seconde partie du niveau en portable), en revanche, pour une raison qui m'échappe, l'aliasing est bien plus présent dans ce mode. De visu j'ai l'impression que le jeu tourne en 720p mais avec l'antialiasing off, après je n'ai fait que quelques minutes dans ce mode ^^ !Pour finir, comme pour Lost Sphear et I am Setsuna, je trouve le positionnement tarifaire élevé : 49,99 € me semble être suicidaire pour le succès du jeu, un tarif de 29,99 € me semble plus cohérent avec l'ambition du jeu. Je sais que ce n'est qu'une démo, mais les 49,99 €, faut les investir ! A noter que le jeu est à 45€ en précommande, y'a même la version boîte chez Square Enix à 50 € également, avec une jaquette réversibleVous pouvez télécharger la démo Switch ici : https://www.nintendo.ch/fr/Jeux/Nintendo-Switch/ONINAKI-1607578.html La démo est bien entendu également disponible sur PS4, mais comme je suis un gros pro Nintendo, j'ai eu la flemme de mettre le lienVous pouvez me crucifier !