Voilà c'est fait après 3 Mois d'exploitation (grâce notamment à une ressortie en salle)desà détrônerdeen tant que film numéro un du Box Office Mondiale (sans inflation)Ainsi le blockbuster Marvel a franchi ce week-end le cap des 2,787 milliards au box-office, devenant le plus gros succès de tous les temps.Avengers : Endgame prend ainsi la tête du classement des plus gros succès au box-office, devant Avatar (2,787 milliards),(2,18 milliards),(2,06 milliards) et(2,04 milliards), les seuls films à avoir passé la barre des deux milliards. À noter que ces cinq films sont désormais chez, entreet le rachat du catalogue de laLe reste de l'articleest intéressant concernant l'inflation chose qui n'est pas pris en compte ici.

