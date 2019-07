Nouveau sondage, quel est pour vous le meilleur jeux de Kart actuellement entre ces trois là. Alors je sais que MK8 est sortit beaucoup plus tôt mais j'estimé cela utile de le mettre car il reste une valeur sûre du jeu de Kart. Donc le vote est très simple, vous allez voter pour celui que vous préférez et vous pouvez aussi dire pourquoi celui là, ce sera plus intéressant je pense.



Sur ce, à vos votes !



-Mario Kart 8 (Deluxe) (13 votes)



- Crash Team Racing Nitro Fueled (3 votes)



- Team Sonic Racing ( 0 vote)



Merci d'avance à tout ceux qui prendront la peine de venir voter et que le meilleur gagne !