Ou pas du tout? Vous attendez de voir les jeux next gen avant tout?



Vu que là on pourra profiter à la fois des jeux actuels et next gen dès le day One.



Contrairement à cette gen, ou il a fallu attendre un long moment pour que les PS4/One est une ludo correcte.



Même si à mes yeux on achète une next gen pour ses jeux propres, la retro totale est un gros plus.

J'imagine cependant qu'il va falloir encore attendre un long moment avant que ces consoles est une ludo décente. Les jeux seront sûrement encore plus long à être développé, les AAA surtout.



Ca va être une gen bien différente du début de cette gen qui avaient des consoles non rétro.