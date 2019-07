Bon, wala, ça fait a peu près 2 ans que j'apprends le japonais. Bon, au final, j'arrive à lire les Hiraganas. Pas de soucis dans mes exercices ou dans les dicos, tout va bien... Ca n'a pas été simple.



MAIS !



Le soucis, c'est qu'aujourd'hui, en ayant acheté un manga entièrement en japonais, impossible de lire les 2/3 des choses : Y'a dans chaques phrases des symboles inconnus ! Pareil dans un jeu (Senran Kagura Peach Ball).



Bon, en ayant un peu cherché, ce sont en fait des Kanji mélangés aux Higaranas... Et les mots occidentaux sont écris en Katakana si j'ai bien compris !



Bref, ma question est simple : Pour apprendre le japonais, faut-il obligatoirement apprendre les Kanji et les Katakana ? On m'a parlé des 150 premiers Kanjis à apprendre par coeur (ouin). Ou c'est moi qui n'est vraiment pas de chance, et que ne tombe pas sur des textes exclusivement en Hiragana alors qu'en réalité c'est courant ?



Moi qui rêvait de réussir à déchiffrer cette vidéo...