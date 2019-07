100 platines sur PS4, j'ai débuté avec 8 platines (car à la base je suis plus joueur Xbox), mais je doit dire que la PS4 est THE CONSOLE de cette génération, elle a tenu toute les promesses depuis le début, des exclus de qualité, une puissance qui ne s'essouffle pas car même les dernières production on maintient le 1080p 30fps comme convenu bref Sony a fait très fort sur cette génération.Si je devais nommer des exclus de qualités qui mon marqué sur PS4 :- Bloodborne- Spiderman- The Order (oui oui pour 20euro j'ai kiffer)- Drive Club (graphiquement bluffant)- Detroit- God of War- Uncharted the lost legacy (pas trop kiffer le 4)- Shadow of the Colossus- Gravity Rush- OneChanbara- Horizon (même si je suis mitigé)- Persona 5 Dancing- Until DawnEt bien d'autres, et surtout au niveau des jeux multi :- Nier automata- The Witcher 3- Naruto Storm 4- Tomb Raider (série)- Murdered soul suspect- Phantom Breaker- Okami HD- Layers of fear- Deus Ex- Mirror's Edge- Dragon Age inquisition- Tales of- Overwatch- Rainbow Six Siege- Senran Kagura- Dreamfall- Skyforge- Watch Dogs- Attack on titanBref tellement de jeux que j'ai fait dessus, une console qui restera l'une de mes préféré je pense avec le temps, mais la Dreamcast restera la numéro 1 dans mon cœur