Concrètement, on nous promettait un renouveau de la campagne solo, avec un sois disant HUB semi-ouvert, un gameplay dépoussièré, une narration poussée etc, au final à la conférence E3 2019 de MS, on se mange un gros fuck de MS concernant le solo, à la place nous avons droit à tout un cirque sous la scène pour nous annoncer un nouveau mode multi qui a l´air assez banal avec des persos au charisme d’huître... dans la foulée, on nous annonce une présentation du solo en septembre, le même mois que la sortie (je crois que c’est une première pour un triple A exclusif).Donc ma question, faut-il s'inquiéter pour Gears 5, et même plus, pour l’avenir de la franchise qui devient de moins en moins populaire, Gears 4 n’ayant pas convaincu les fans de la première trilogie réalisé par Epic Games et notre bon vieux Cliffy B.Dernière chance pour The Coalition avec cette licence?