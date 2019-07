Mieux connu pour Max Payne, mais plus populaire ces dernières années pour ses travaux sur des exclusivités Xbox telles que Quantum Break , le développeur finlandais Remedy a depuis rompu avec Microsoft, apportant son prochain projet Control à plusieurs plates-formes, dont la PS4. Curieusement, le président de Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, s’est rendu au studio récemment , alors qu’il visitait divers studios first party comme Naughty Dog. Un certain nombre de sources nous ont également dit que Sony préparait une offre , bien que la récente acquisition de la marque Alan Wake par la société jette un doute sur cette spéculation.

posted the 07/03/2019 at 08:24 AM by jenicris