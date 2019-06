J'en avais déjà parlé lors d'un précédent article, notamment lors de la venue de Shuhei Yoshida au sein du Studio de Remedy, ce qui en soit n'est pas commun.Après avoir pensé à un rachat, je me dis que finalement est-ce que Sony ne se dirigerait pas vers un partenariat à la Quantic Dream avec Remedy, c'est à dire faire la commande de jeux en leur nom à ce studio, pour demain, apporter à la PS5 des exclusivités. Le moins que l'on puisse dire est qu'une première étape a été franchise en choisissant PlayStation comme partenaire pour leur prochaine licence Control, qui jusqu'ici était très proche du géant américain, Xbox.C'est en tout cas une possibilité crédible dans la mesure où le rapprochement entre les deux parties se confirme, de par la rencontre entre Insomniac Games, Kojima Productions avec Remedy, tout deux des partenaires de choix avec Sony il faut rappeler ou encore, hier la venue du studio (Remedy) chez l'un des plus grands studios Worldwide de Sony, Naughty Dog comme en atteste cette image:Alors, vous pensez quoi de ce rapprochement, partenariat, rachat, simple hasard ?

Who likes this ?

posted the 06/20/2019 at 10:05 AM by misterpixel