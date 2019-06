"Le jeu narratif de Quantic Dream avec Ellen Page et Willem Dafoe se laisse déjà approcher avec une version d'essai.

Après Heavy Rain, c'est Beyond: Two Souls qui va débarquer sur PC via l'Epic Games Store. Et comme pour le précédent titre, le jeu a droit à une démo, accompagnée d'une bande-annonce :







Développé pour rappel par Quantic Dream, Beyond: Two Souls met en scène Ellen Page et Willem Dafoe dans les rôles de Jodie Holmes et Nathan Dawkins. Jodie est ici une jeune femme dotée d'un mystérieux pouvoir qui la lie à une entité inconnue. "