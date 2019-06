La course épique pour la suprématie du box-office entredeetdea franchi une nouvelle étape importante. Au moment d'écrire ces lignes,vientde passer devant le box-office total d'mais seulement le total des recettes de ce dernier.a été réédité dans les salles de cinéma avec une version longue, ce qui a généré des recettessupplémentaires au guichet qui ont constitué son total final record, sa réédition dans les cinémasa généré près de 40 millions de dollars de recettes supplémentaires.est sur le point de remporter la couronne du film le plus lucratif de tous les temps, et pouratteindre cet objectif,va aussi le rééditer dans les cinémas le week-end prochain,avec de nouvelles mesures incitatives destinées à attirer les fans.Cette réédition comprendra des scènes supprimées à la fin du film, plus un hommage spécial au créateurde, et une sorte de scène post-crédits avec quelques surprises.La sortie française du film en édition Blu-Ray est prévue pour le 31 août prochain.