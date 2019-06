Comme vous le savez tous, les dernières infos dévoilées concernant les prochains Pokémons, "Épée" et "Bouclier", ont beaucoup déçus, en témoignent des tweets qui récoltent des dizaines de milliers de likes et de retweets :https://twitter.com/JayroachSSB/status/1139246840719691776?s=19Pendant ce temps, les fans ardus (et déçus) se mettent à imaginer le Pokémon de leurs rêves (qu'ils n'auront sûrement jamais) à la hauteur de la série et de leurs attentes. Il y a donc des concepts-arts, des petits montages, des dessins, qui vous donneront tous sûrement plus envie que le prochain jeu.Celui-ci date d'il y a déjà plusieurs mois :Vous trouverez sûrement plus de dessins dans les prochains jours sur le subreddit "theperfectpokemongame" (lien tout en bas de l'article) qui compte déjà plus de 23k membres en seulement une seule journée, ce topic compte d'ailleurs déjà presque 100k points, ce qui est juste énormissime, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup reddit :https://www.reddit.com/r/gaming/comments/c2nhsk/a_man_can_only_dream/En attendant, le jeu continue de se faire moquer sur les réseaux sociaux pour ses graphismes juste immondes.Je précise que sur le screen juste au-dessus, seul Link a été rajouté sur le screen, tout le reste (l'arbre, le sol, le fond) sont garantis 100% sans trucages, tirés directement du Treehouse de l'E3 lors de la séquence de gameplay de la semaine dernière.