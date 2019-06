"Honnêtement, je ne sais pas. Je suis là depuis assez longtemps pour savoir qu'il y a eu de multiples "c'est la dernière génération". Ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. Quand je regarde, même dans un monde de streaming et de xCloud, et disons de streaming de n'importe quelle autre forme de média : musique, vidéo... le nombre de périphériques de calcul autour de nous n'a pas diminué, il a augmenté. Donc, lorsque nous introduisons le streaming pour nous, je pense qu'il est naturel de se demander si c'est la dernière génération de console ? à mon avis je pense que le streaming va permettre à ce contenu de haute qualité de toucher davantage d’écrans autour de vous. D'autres personnes diront des choses différentes à ce sujet, mais la vérité est que la meilleure façon pour vous de jouer à un jeu vidéo avec une haute fidélité pendant des années ça sera avec un appareil local."

posted the 06/12/2019 at 04:44 PM by leonr4