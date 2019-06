Nintendor

Une des raisons pour lesquelles nous souhaitons créer une suite réside dans ma volonté de revisiter Hyrule et d'utiliser ce monde à nouveau, tout en incorporant un nouveau gameplay et une nouvelle histoire.

Quand je travaillais sur Majora's Mask, le délai était de un an. J'étais un peu têtu et je m'étais fixé comme objectif de réussir, en partant de zéro. J'étais vraiment très content, mais il s'est avéré que le personnel était un peu fatigué par ce processus. J'ai appris à me donner suffisamment de temps. Vous ne devez pas faire comme moi ou bien vous aurez aussi les cheveux blancs.

« Il s'agit d'un tout nouveau Breath of the Wild, ou sa suite, le jeu n'est pas particulièrement lié à Majora's Mask ni inspiré par lui... Ce que nous vous avons montré est pour le moment un peu plus sombre.

(Du coup ce sera la même map ?Espérons de nouveaux villages et etc quand même)Aonuma a également confirmé queserait à nouveau à la tête de la Direction Artistique de cette suite :A la question du temps que l'équipe se donnait pour finaliser ce deuxième opus et en réponse à l'allusion faite au développement express de Majora's Mask (moins d'un an), Aonuma rit :Pour ceux y voyant un lien avec Majora's Mask. Aonuma précise à ce sujet lors d'une interview accordée à IGN :