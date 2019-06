La version gratuite de 2020 nécessite seulement l'achat du jeux vidéo ! Je trouve ca tellement classe pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer une console à 500 ballesOn a beau dire ouai mais tu dépend de la connexion tu peut pas jouer comme tu veux... mais au finale la fibre est implanter de partout et les connexion sont de plus en plus stable, meme bouygue propose des abonnement 4G pour les personne dans les campagnesImaginez vous pouvez jouer sur n'importe quel ecran ! Quand la switch etait sortit on criait c'est une révolution mais la puissance en a decu plus d'un meme si on achete pas une Switch pour sa puissanceMais la chaque jeux sera jouable sans mettre un centime dans une tour a 3000 boule pour faire tourner les jeux les plus gourmandLes editeurs tiers sont vraiment gagnant dans l'affaire et les joueurs aussiStadia est pour moi le future du gaming !