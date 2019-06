Evoquée via de nombreuses rumeurs avant la confirmation officielle en provenance de Sony il y a quelques semaines maintenant, la rétrocompatibilité de la PlayStation 5 nous en dit un peu plus à son sujet aujourd'hui. Via un nouveau brevet découvert le 28 mai dernier et sobrement intitulé “ajustement en temps réel des paramètres d’exploitation spécifiques à l’application pour assurer la compatibilité ascendante”, nous découvrons que Sony a pensé à tout.



Dans des termes techniques incompréhensibles pour de nombreux joueurs, le constructeur nous explique que la PlayStation 5 fera le travail en interne pour faire tourner les jeux de la génération précédente et que tout a été fait pour que ces derniers profitent de la nouvelle puissance offerte par la machine sans que les développeurs aient besoin de toucher au code du jeu qu'ils ont passé des mois à développer.



Les différences de temps de chargement évoqués par Sony au sujet de Spider-Man semblent donc être la partie émergée de l'iceberg de la technologie mise en place par le constructeur et nous devrions avoir la chance d'offrir une seconde jeunesse à de nombreux titres sans pour autant attendre un nouveau travail de développement de la part de leurs créateurs.