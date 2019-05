Voilà que nos espagnols d'hier surrenchérissent.Pour eux, Sony est sur le point d'annoncer un State of Play surprise pour le 30 mai... Avec le date reveal trailer de The Last of Us Part II dedans, pour une sortie en Novembre.https://legiondejugadores.com/2019/05/exclusiva-state-of-play-el-dia-30-de-mayo-y-fecha-de-lanzamiento-de-the-last-of-us-2/Une autre source viens appuyer cela en disant qu'ils enchaîneraient avec le lacement de la com Samedi soir durant la finale de la Champion's League, avec une pub sur les panneaux autour du terrain tout le long du match et un spot TV a la mi-temps, comme ils ont fait pour Spider-Man l'an dernier !Plus que quelques heures pour savoir si cela est vrai ou non !!!