Prevu pour Septembre au Japon, Falcom accélère un peu la com en nous presentant 3 des personnages jouables qui accompagnerons Adolest la fille aux cheveux rose se battant avec un marteau (voix: Ayane Sakura)Comme vous pouvez vous y attendre ses attaques manquent de vitesse, mais en balançant son marteau de guerre elle est capable d'attaquer les ennemis tout autour d'elle.Sa capacité de Monstrum s'appelle "Valkyrie Hammer" et lui permet de charger son pouvoir pour abattre les murs pour progresser. Les murs cassables seront montrés d'une manière facile à comprendre. Sa capacité peut aussi être utilisée pour briser la garde ennemie.est la femme dans le fond avec son grand chapeau, elle se bat a l'épée et a la faucille (voix: Aina Suzuki)On ne sait pas encore si c'est un Monstrum ou une vraie Marionnette.Avec son arme, elle peut lancer plusieurs attaques consécutives. Son animation de course à pied donne l'impression qu'elle est sur roulette.Sa capacité est "Le Troisième Œil" ce qui rend visibles les choses invisibles comme les interrupteurs et les trésors.se bat avec une arme a feu (voix: Hiro Shimono) et est la personne au bas de l'artwork. Beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'il soit une femme, mais non c'est un homme. C'est une personne mûre bien qu'il soit jeune. Bien qu'il ait un bâton, c'est bien un personnage de type tireur.Sa capacité de Monstrum est "Shadow Dive" où il se transforme en une ombre qui peut traverser des espaces étroits, se cacher des ennemis, et plus encore.