Jeux Vidéo

Ce mardi au Japon, Sony Corporation réunissait ses partenaires dans le cadre de son IR Day annuel, une réunion durant laquelle le groupe fait le point sur ses résultats et ses objectifs à moyen terme. Les activités de Sony Interactive Entertainment, la plus puissante de toutes les filiales du groupe, ont bien entendu été évoquées.La PlayStation 5 doit proposer une "expérience immersive créée par une vitesse de rendu graphique considérablement accrue, grâce à l’utilisation d’une puissance de calcul encore améliorée" et la présence du SSD. Pour ceux qui est de la censure, Sony tient à préciser que l’ouverture à de nouveaux marchés grâce à l’expansion de pays émergents dans le domaine du jeux vidéo comme la Chine ou les nombreuses théocraties, mais également à une forte pression venant même des Etats Unis, la stratégie d’entreprise évolue alors vers de nouvelles configurations paradigmatiques.Au cœur de sa nouvelle mécanique d’élaboration de jeux vidéo : la censure. A l'instar du studio XDev en Europe qui aide au développement des divers jeux PlayStation, un nouveau studio interne va voir le jour en Alabama pour aider les différents développeurs à faire cette transition, des middlewares sont même développés aux seins même de Sony pour faciliter leurs portages sur la future PlayStation 5.Lors d’une présentation privée, Sony a fait la démonstration de ce système obtenu sur la nouvelle PlayStation grâce à l’utilisation de ce moteur de censure automatique. La démo montre un passage d'un portage du jeu Devil May Cry V sur PlayStation 5, le moteur d'intelligence artificielle détecte les zones "sensibles" et les modifient automatiquement en temps réel. C’est évidemment un exemple taillé sur mesure pour montrer les prouesses de la puissance de cette IA, permettant justement aux développeurs de ne pas perdre de temps et d'argent pour porter leurs jeux sur PlayStation 5.