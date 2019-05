Let's Play

Bon ! Un petit retour sur Team Sonic Racing, après 1h30 de live dessus !



La première impression est mauvaise. Les 30 fps sont assez choquant, surtout pour un joueur possédant plusieurs consoles. Puis, en continuant de jouer, je pense que l'on "s'habitue" aux 30 fps, qu'on notifie surtout lorsque l'on met le super turbo.







Curieusement, le mode 4 joueurs ne semble pas fonctionner plus "mal", mais il faudra "réellement" tester ce mode pour se faire une idée de la stabilité dans ce mode (bah oui, en tant que nolife qui se respecte, j'ai pas d'amis). A vu de nez ça me semble tourner un peu en dessous des 30 fps.



Sinon, le jeu lui même est quand même pas mal fun, même certains circuits me donnent une impression de déjà vu. De toutes les façons, le titre comble un "vide" inexistant, est vendu entre 30 et 40€, et, au final, ça fait le taff'.



Conclusion : Si les 30 fps vous font gerber, prenez le sur PS4/Xbox One/PC. Si en revanche, vous êtes capable d'outre passer ce détail technique et que vous préférez la Nintendo Switch pour X raisons (personnellement, c'est le genre de petit jeu où je lance une partie de temps en temps), c'est un bonheur de jouer à la même version que sur console de "Salon" sur sa console portative... Ca me rappelle quand je jouais à Sega All Star Transformed sur l'écran de ma Wii U ^___^ !



Edit : vidéo 4K de la version Xbox One X :