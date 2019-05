Je... What the...





Bon, clairement, je fais partie de la team qui continue de dire que c'était une connerie d'expédier le Night King en un épisode MAIS SURTOUT en première partie de saison... Genre après avoir joué le sort DU MONDE, DE L'HUMANITÉ toute entière, qu'est-ce qu'on peut en avoir à foutre d'une guéguerre pour savoir qui c'est qui va être roi gnagnagna...



Et ben pourtant, l'épisode de ce soir m'a juste mis une baffe ! Une claque magistrale, un snap de Thanos dans la gueule, un vortex type-trou-noir-pont-de-Einsten-Rosen. Bordel de... Mais le truc de fou, quoi !!



Vous la sentez, la critique constructive et savamment rédigée, là ? Ben ouais, mais j'ai pas la force, l'épisode m'a mis sur les rotules. Je pensais pas qu'ils iraient AUSSI LOIN dans le concept qu'ils commençaient à esquisser depuis quelques épisodes... La vache, c'était ÉPIQUE, FRAPADINGUE, SOMBRE, DÉSESPÉRÉ, BEAU À EN CREVER (ce fight de fou entre les deux..... Qu'on attendait depuis mille ans ! Ambiance putain de fin du monde, Ragnarok dans ta gueule, deux guerriers d'exception qui se foutent sur la tronche comme jamais au milieu d'un univers qui part en sucette complet.... Wow. Putain de wow.)



J'ai toujours la fin du Night King amère (avec Naruto qui débarque à la dernière seconde, là). Mais là. Là, je suis scié. Littéralement.



Vivement la semaine prochaine.





Bordel.