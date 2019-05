Avec l'acquisition de lapar, Disney dispose dans ses mains d'le film qui est (pour le moment) numéro un au Box office Mondial.à cependant pas finis avec cette Univers car il souhaite établir une série de 4 films supplémentaire faisant donc de ce film unique une Franchise. Ce que Disney compte capitaliser.C'est ainsi quenous font apprendre que les suites tant attendu et souvent différé de «Avatar» de James Cameron ont été reporté d’une année à l’autre. "Avatar 2" sortira en salles leau lieu du, comme prévu à l'origine. Son changement signifie que "Avatar 3" ouvrira en salle leau lieu dutandis que "Avatar 4" s'inclinera sur leau lieu duet que "Avatar 5" verra son lancement leCe changement a été opéré pour coïncider avec les deux nouvelles trilogiequi seront chapeauté d'une part par les créateurs de la sérieet d'autre part parle géniteur du difficile épisode 8. C'est donc dans le cadre du grand remaniement de ces dates de sortie, que Disney annonce qu'un trio de film «Star Wars» sans titre viendront après «Star Wars: l'ascension de Skywalker» qui mettra fin à la saga Skywalker en décembre prochain. Le premier des trois nouveaux films sera présenté sur grand écran le. Il y aura deux autres films durant la période de Noël leet le. Disney est sur le point de dominer les vacances de Noël donc pour les années avenir.Le studio alternera donc entre les films «Avatar» et «Star Wars» chaque année jusqu'en 2027 à partir de 2021.

posted the 05/07/2019 at 07:47 PM by lordguyver