Bonjour ! Cet article s'adresse à nos amis gamers de la Martinique et de la Guadeloupe !Je pense que tous ceux qui sont client chez Orange sont impactés par ce soucis : le ping sur les serveurs d'Overwatch sont, depuis un an, atroce, de l'ordre de 160ms, avec en plus le fait d'être automatiquement connecté aux serveurs brésiliens du jeu !De mon côté, la solution consiste à jouer via un VPN que je peux me permettre de payer (et qui n'est pas NORDVPN qui est en train de faire une opération seduction massive sur Youtube), mais je sais que ce n'est pas le cas de tous...J'ai écrit plusieurs articles à ce sujet :Aujourd'hui, je vais demander votre participation. Blizzard veut bien intervenir sur ce dossier à condition que ce soit bien plusieurs joueurs de la Martinique et de la Guadeloupe (peut être la Guyane, mais je ne suis pas sûr, vu qu'ils sont en Amérique du sud) qui soit impactés. Pour cela, vous allez devoir faire des tests de ping (MTR avec Win MTR) et les publier sur le forum de Blizzard :>>>>>Je ne sais pas combien de joueurs "Orange Caraibe Overwatch PC/console" nous sommes, et je ne sais évidemment pas comment contacter chacun d'entre nous... Mais au moins j'aurais fait le maximum pour améliorer le gaming sur l'île.